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Arzu'yu kızının gözü önünde eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bartın'da eşi Arzu Ar'ı tehdit ettiği için cezaevine giren, tahliye olduktan 2 gün sonra da eşini katleden Metin Ar'ın cezası belli oldu. Arzu Ar'ı kızının gözü önünde 10 bıçak darbesiyle öldüren Metin Ar, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Giriş: 26.05.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Arzu'yu kızının göz önünde katleden kocaya ağırlaştırılmış müebbet
İHA

Bartın'da, tehdit ettiği eşi Arzu Ar'ı (33) cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra öldüren Metin Ar'ın (49) cezası belli oldu.

Olay, geçen yıl eylül ayında Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Eşini tehdit ettiği için ceza alıp, 8 ay cezaevinde kalan Metin Ar, adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Tahliye olduktan 2 gün sonra Metin Ar, boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ı kızının gözü önünde 10 bıçak darbesiyle öldürdü.

Gözaltına alınıp, tutuklanan Metin Ar hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Metin Ar, Arzu Ar'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Metin Ar'ı "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

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