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        Haberler Magazin Arzu Yanardağ eski eşi Ali Serter'e açtığı nafaka davasını kazandı - Magazin haberleri

        Arzu Yanardağ davayı kazandı

        Arzu Yanardağ, 2006'da evlenip 2008'de boşandığı, kızı Alara'nın babası Ali Serter'e açtığı nafaka davasını kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:14
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        Davayı kazandı
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        Arzu Yanardağ, 2008'de Ali Serter'den boşandıktan sonra kızı Alara'nın tüm giderlerini kendisinin karşıladığını öne sürerek avukatı Murat Koç aracılığıyla eski eşine nafaka davası açmıştı.

        Ali Serter ve Arzu Yanardağ
        Ali Serter ve Arzu Yanardağ

        "ÇOCUĞUNA DESTEK GÖSTERMEDİ"

        Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şöyle denilmişti; "Çocuk, yıllardır babasından maddi ve manevi destek görmemiştir. Psikolojisi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. 12’nci sınıf öğrencisi olan çocuğun ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Müvekkilin tek başına karşılaması imkânsız bir hâl almıştır. Aylık 35 bin lira nafakanın Ali Serter’den tahsilini istiyoruz."

        Arzu Yanardağ ve kızı Alara Serter
        Arzu Yanardağ ve kızı Alara Serter

        KARAR AÇIKLANDI

        İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2 yıldır görülen davada karar açıklandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Ali Serter’in aylık, 17 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

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        #arzu yanardağ
        #Ali Serter
        #Alara Serter

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