Artvin'de yol onarım sırasında kamyon göçüğe düştü: 1 yaralı
Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolda onarım çalışmaları sırasında kamyon göçüğe düştü. 1 kişi hafif yaralandı.
Arhavi ilçesinde, yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Mençuna yolunda onarım çalışmaları sırasında kaza yaşandı. İl Özel İdaresi'ne ait bir kamyon, yol kenarında oluşan göçüğe düşerek maddi hasar aldı.
Kazada kamyon şoförü Serkan Yenigün hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.