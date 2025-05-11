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        Haberler Gündem Artvin'de fırtına etkili oldu - Güncel haberler

        Artvin'de fırtına etkili oldu

        Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 06:44 Güncelleme: 11.05.2025 - 06:44
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        Artvin'de fırtına etkili oldu
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        İlçede akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Hopa Merkez Cami Meydanı'nda bazı evlerin çatıları rüzgarın etkisiyle etrafa savruldu.

        İlçede farklı noktalarda ağaçlar yollara devrildi, Orta Hopa mevkisinde devrilen bir ağaç park halindeki araca zarar verdi.

        Elektrik iletim hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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