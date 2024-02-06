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        Haberler Gündem Artvin'de eğitime kar engeli! 7 Şubat Çarşamba bugün Artvin'de okullar tatil mi?

        Artvin'de eğitime kar engeli! Artvin'de okullar tatil mi?

        Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında Valiliklerden açıklama geldi. Paylaşım sonrasında "7 Ocak Çarşamba Artvin'de okullar tatil mi edildi?" sorusu gündeme geldi. İşte Artvin'de okulların durumu ile güncel hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 00:47 Güncelleme: 07.02.2024 - 00:47
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "7 Şubat Artvin'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 7 Şubat Artvin'de okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

        • 2

          RİZE, ARTVİN, ARDAHAN DİKKAT!

          Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Bayburt ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

        • 3

          7 ŞUBAT 2024 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

          Artvin'de, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime kar nedeniyle bugün ara verildi. Diğer illerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmeler haberimizde yer alacak.

        • 4

          Ardanuç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

          "Olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle Ardanuç Merkez ve köylerde 07.02.2024 Çarşamba günü tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir."

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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