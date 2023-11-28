Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

        Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

        Artvin-Ardahan karayolu Hamamlı Köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 04:49 Güncelleme: 28.11.2023 - 04:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin-Ardahan karayolunda heyelan
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Artvin-Şavşat-Ardahan karayolunun 22. kilometresinde, Hamamlı Köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

        AA'nın haberine göre, heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

        Jandarmanın yol güvenliğini sağladığı bölgede, Karayolları ekipleri iş makineleri yardımıyla yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ARTVİN
        #Ardahan
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'de ateşkes uzatıldı: Rehine takası devam etti
        Gazze'de ateşkes uzatıldı: Rehine takası devam etti
        Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü
        İşte böyle parayı aldı
        İşte böyle parayı aldı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Feci kazada kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı
        Feci kazada kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Canlı yayında bomba açıklamalar
        Canlı yayında bomba açıklamalar
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Sağlıkçılar 'beyaz kod' verdi! Baba ve oğlu demir sopayla saldırdı
        Sağlıkçılar 'beyaz kod' verdi! Baba ve oğlu demir sopayla saldırdı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Habertürk Anasayfa