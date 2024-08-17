ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bütün köylüler duydukları dedikodunun gerçek olup olmadığını öğrenmeye, Güney, Derya ve ailesinden laf almaya çalışırlar. Deniz’in ameliyatı bitmiştir ve eve gelmişlerdir. Sadri ve Hatice olanları anlatır. Derya onlara hiçbir şeyin değişmediğini, yine öz ailesi olduklarını söyler. Salih ve Nuriye otele yerleşmişlerdir. Bu arada Güney Derya’ya evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlar ve Deniz’den fikir almak için yardım ister. Seda ise boş durmaz ve sürekli Güney’in etrafında dolanır. Güney onu istemediğini, Derya’ya âşık olduğunu tekrar anlatır. Güney’in evlilik teklifi, Seda’nın flaş belleği bulup ortalığı karıştırması, köylülerin defineciler ve otelciler olarak ikiye ayrılmasıyla eğlenceli ve komik olaylar yaşanmaya başlar.