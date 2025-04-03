Arthur Masuaku "dalya" dedi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yendikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Mert Günok ile Gabriel Paulista'yı İzmir ekibi karşısında kulübeye çekti.

Solskjaer, kalede Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu, savunmanın ortasında ise Gabriel Paulista'yı yedek bekleterek Tayyip Talha Sanuç'u görevlendirdi.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Mert Günok, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Derbide golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kulübeye çeken Solskjaer, Göztepe karşısında da İtalyan oyuncuyu yedek başlattı.

Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray maçının ardından Göztepe karşısında da forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuyu oynatmadı.

Siyah-beyazlı takımın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku, Göztepe karşısında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı.

Karşılaşmadan önce siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç, 31 yaşındaki sol beke kulübün simgesi "Kartal heykeli" ve çiçek hediye etti.

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 99 maçta 3 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

IMMOBILE YİNE YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, Göztepe karşısında da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

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İtalyan futbolcu, son olarak ligde oynanan Galatasaray derbisinde kulübede yer almış ve derbi karşılaşmasında forma giymemişti.

BEŞİKTAŞ, BAŞKAN ADALI'NIN CEZASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, cezası nedeniyle Göztepe müsabakasını izleyemedi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 26 Mart tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan beyanlarında yer alan 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle 45 gün hak mahrumiyet ve 1,5 milyon lira para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının karar tarihi olan 3 Nisan (Bugün) tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun cezayı kulübe bildirdiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor.

VOLKAN KONAK UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde vefat eden sanatçı Volkan Konak, Tüpraş Stadı'nda unutulmadı.

Karşılaşmadan önce Tüpraş Stadı'nda merhum sanatçının seslendirdiği "Göklerde Kartal Gibiydim", "Aleni Aleni" şarkıları çalındı.