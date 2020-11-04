Arter'den uluslararası çevrimiçi panel

Arter’de devam eden Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) sergisi bağlamında 19 Kasım Perşembe günü saat 19:00’da düzenlenecek “Yağmur Ormanı’nın Evrimine İçeriden Bakış (İlk 50 Yıl)” başlıklı çevrimiçi panel dünyanın dört bir yanından, yapıtın evrimine katkıda bulunan ve tanıklık eden isimleri bir araya getirecek.

Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter’de, Dinleyen Gözler İçin, Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim, Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür, Cevdet Erek: Bergama Stereotip ve Altan Gürman sergileri izleyicilerle buluşuyor. Arter’in Öğrenme Programı kapsamında sunduğu etkinlikler ise sergileri ve yapıtları çevrimiçi ortamda katılımcıların yorumuna açıyor.

David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. tarafından gerçekleştirilen Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) başlıklı etkileşime açık yapıt, Sesli Dizi’nin dördüncü sergisi olarak Melih Fereli küratörlüğünde Arter’in performans salonlarından Karbon’da sergileniyor. “Yağmur Ormanı’nın Evrimine İçeriden Bakış (İlk 50 Yıl)” başlıklı çevrimiçi panel, yapıtın üçüncü varyasyonunun dünya prömiyeri niteliğini taşıyan sergi bağlamında 19 Kasım 2020 Perşembe günü saat 19:00’da (TSİ) gerçekleşecek. Panel, koreograf Merce Cunningham’ın ilk olarak 1968’te benzer isimli dans gösterisi için David Tudor’dan bir müzik parçası olarak sipariş ettiği Yağmur Ormanı’nın evrimine katkıda bulunan ve tanıklık eden paydaşlarla işbirlikçileri bir araya getirecek. Yağmur Ormanı V varyasyonları, John Driscoll ve Phil Edelstein (Composers Inside Electronics, Inc.) tarafından kendi kendini icra eden ses yerleştirmeleri olarak geliştirildi.

“Yağmur Ormanı’nın Evrimine İçeriden Bakış (İlk 50 Yıl)” başlıklı panelde John Driscoll ve Phil Edelstein’in kısa sunumlarını takiben serginin küratörü ve Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli, yapımcı Julie Martin, besteci Gordon Mummave müzikolog Matt Rogalsky yapıtın zaman içindeki gelişiminin farklı dönemlerine dair öznel tecrübelerini paylaşacaklar.İngilizce olarak gerçekleşecek çevrimiçi panelde Türkçeye simultane tercüme yapılacak.

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen “Yağmur Ormanı’nın Evrimine İçeriden Bakış (İlk 50 Yıl)” başlıklı etkinlik ücretsizdir. Katılım için ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.