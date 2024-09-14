Arter'de 'Uzun Cumartesi' 21 Eylül'de

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Arter, “Uzun Cumartesi” uygulaması çerçevesinde 21 Eylül Cumartesi günü kapılarını bir kez daha gece yarısına kadar açık tutacak. Paribu’nun değerli desteğiyle gerçekleşen “Uzun Cumartesi” de güncel sergilerin yanı sıra Kütüphane ve Kitabevi de 11:00-24:00 saatleri arasında ziyaretçilerin erişimine açık olacak. Çocuklar için “Bir Kutuda Yaşam”, yetişkinler içinse “Hiçbir Yere Çıkmayan Merdivenler” başlıklı atölyelerin düzenleneceği Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” süresince ayrıca rutin turlara ek rehberli turlar düzenlenecek. Arter, 21 Eylül’de Istanbul Fringe Festival’in kapanış günü bağlamında performanslara da ev sahipliği yapacak. Taksim’den ve Tepebaşı’ndan Arter’e ücretsiz ulaşım imkânı sağlayan servis araçları, Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” boyunca ziyaretçilere hizmet vermeye devam edecek.

SERGİLER Ömer Koç Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerle oluşturulan, Arter’in ilk özel koleksiyon sergisi Farz Et Ki Sen Yoksun; Şakir Gökçebağ’ın yerleştirme, heykel ve fotoğraflarından oluşan kişisel sergisi Göründüğü Gibi; Jackie Matisse’in uçurtmalarına tüm göz alıcılıklarıyla bütünlüklü bir bakış sunan Uçurtma Zamanı başlıklı sergi; Maaria Wirkkala’nın ilk kez 52. Venedik Bienali bağlamında sergilediği ve aynı yıl Arter Koleksiyonu’na dahil edilen yerleştirmesi Karaya Çıkmak Yasaktır ve Yasemin Özcan’ın daha erken tarihli yapıtlarıyla yeni üretimlerini bir araya getiren Islak Zemin başlıklı sergi, 21 Eylül’de Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında gece yarısına kadar ziyarete açık olacak. Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” boyunca sergilere giriş ve sesli rehber kullanımı Paribu kullanıcılarına ücretsiz olacak.

REKLAM ÇOCUK ATÖLYESİ: “BİR KUTUDA YAŞAM” 6–9 yaş grubuna yönelik “Bir Kutuda Yaşam” atölyesi, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 11:00’de Arter’in -1. katındaki Atölye alanında gerçekleşecek. Atölye +’nın kurucusu Merve Çakmakçı’nın yürütücülüğünde gerçekleşecek atölye, katılımcıları küçük boyutlu kutuları bir araya getirerek bir kompozisyon tasarlamaya çağırıyor. Katılımcılar, önce Şakir Gökçebağ’ın Göründüğü Gibi başlıklı sergisini ziyaret ederek sanatçının mekân algısı ve pratiğinde görülen kompozisyona dair temalar hakkında sohbet edecekler. Atölyenin üretim aşamasında ise sanatçının eksiltme, çoğaltma, parçalara ayırıp birleştirme gibi yöntemlerle oluşturduğu yerleştirmelerinden esinle, çeşitli malzemeler kullanarak benzer müdahalelerle küçük kutuların içinde yaşam alanları tasarlayacaklar. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyenin biletleri Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix'ten temin edilebilir.

REKLAM YETİŞKİN ATÖLYESİ:“HİÇBİR YERE ÇIKMAYAN MERDİVENLER” 21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te Arter’in Atölye mekânında Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek “HiçbirY ere Çıkmayan Merdivenler” başlıklı atölye, Arter’de devam etmekte olan Farz Et Ki Sen Yoksun sergisinde yer alan çeşitli merdiven modellerinden yola çıkıyor. Ortaçağ’da kurulan Fransız esnaf ve zanaatkarlar kardeşliği Campagnons du Devoir’dan kalan ve merdiven olarak işlev görmekten ziyade, loncadaki yerlerini alabilmek isteyen marangoz çırakları tarafından “ustalık eseri” veya “kabul eseri” olarak üretiliyordu. “Eğer merdivenin ana işlevi bizi bir yerden bir yere çıkarmak veya indirmek ise hiçbir yere çıkmayan bir merdiven ne anlama gelmektedir?” sorusunu merkezine alan atölyede, katılımcılar önce merdiven kavramı ve işlevi üzerine tartışacak. Ardından bu tartışmadan yola çıkarak farklı malzemelerle kendi “hiçbir yere çıkmayan” merdivenlerini tasarlayacaklar. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyenin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix'ten üzerinden temin edilebilir.

REKLAM ISTANBUL FRINGE FESTIVAL Arter, bu yıl altıncısı düzenlenen uluslararası performans sanatları etkinliği Istanbul Fringe Festival’in kapanış gününe de ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 21 Eylül’de ilk olarak saat 16:00’da Arka Bahçe’de, koreograf Mairi Pardalaki ve şair Çağla Meknuze’nin Karamanlıların konuştuğu bir Türkçe ağzı ve Yunan alfabesini kullanan bir Türkçe yazı formu olan Karamanlıca ile yazılmış çift dilli şarkılar ve mezar yazıtlarından esinle ortaya çıkan “Dünya Maskara” isimli performansları gerçekleşecek. Saat 18:00’de Sevgi Gönül Oditoryumu’nda “Istanbul Fringe Kısalar 2024” kapsamında üç gösteri sahnelenecek. İstikrar ve değişim arasında, hayatın ritminden doğan dansı sahneye taşıyan RE B OU N D adlı gösteriyi, bellekteki hikâyelerin yansımalarını ortaya çıkaran Only Lonely ile dünyanın kaybolmakta olan ekosistemlerinden ilham alarak görsel ve işitsel bir dans manzarası oluşturan Songs of Extinction takip edecek. Istanbul Fringe Festival, saat 20:00’de Karbon’da sahnelenecek dans performansı BLUFF ile sona erecek. BLUFF, Slovenyalı duo Flota’nın iki kişilik koreografisi aracılığıyla toplum ve birey arasındaki algı dinamiklerini bedeni sözel olarak ifade eden moda üzerinden ele alıyor. Etkinliklerin biletleri festivalin sayfasından temin edilebilir.

UZUN CUMARTESİ’YE ÖZEL REHBERLİ TURLAR Arter Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilen Rehberli Turlar, katılımcıların çağdaş sanat yapıtlarını kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. 21 Eylül’de, saat 12:00’de İngilizce; 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 ve 22:00 saatlerinde ise Türkçe rehberli turlar düzenlenecek. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu rehberli turlar için tur saatinden önce giriş katındaki gişeden bilet temin edilmesi gerekiyor. Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.