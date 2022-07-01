Arter’in Öğrenme Programı kapsamında sanatçı Güneş Terkol yürütücülüğünde düzenlenen ve eserler üzerine bir sohbetle başlayan Perşembe Atölyeleri, çağdaş sanatta üretim yöntemleri ve malzemelerin sunduğu çeşitli imkânların araştırılmasıyla devam ediyor.

7 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 14:00’te Atölye’de gerçekleşecek “Türler Arası Karakterler” atölyesi, Xuefeng Chen’in Locus Solus başlıklı grup sergisinde yer alan eserlerinden yola çıkıyor. Atölye kapsamında sergiyi gezerek Chen’in eski anlatıları, türlerin ve doğal güçlerin kökenlerini aktaran kurucu mitleri ve insanlarla insan olmayan varlıkların bir aradalığını temel alan yapıtlarını yakından inceleyen katılımcılar, daha sonra melez karakterler tasarlayacak ve farklı türleri bir araya getiren varlıklar hayal edecekler.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu ve gerekli sağlık önlemleriyle gerçekleşecek atölyenin biletleri Arter’den temin edilebilir; 0212 708 58 01 numaralı telefondan veya biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.