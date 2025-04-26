Artçı depremler ne zaman biter? İstanbul depremi sonrası artçı depremler devam edecek mi, bitti mi?

ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK?

Marmara Denizi'nde 23 Nisan saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir'de hissedildi. Bu depremin ardından en büyüğü 5,9 olmak üzere pek çok artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

Depremlerle ilgili Afad'dan yeni açıklama geldi. 291 artçı sarsıntının yaşandığını belirten Afad, İstanbulluların merakla beklediği soruya da yanıt verdi. Afad, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini kaydetti.

ARTÇI DEPREM NEDİR, NEDEN OLUR?

Artçı depremler, ana deprem sonrasında gerçekleşen fay hattındaki gerilim ve deformasyonların yeniden dengelemesiyle ortaya çıkar. Ana depremde, bir fay hattı üzerinde biriken gerilim aniden serbest bırakılarak deprem oluşur. Ancak bu serbest bırakılan enerji, çevredeki kayaçlar ve fay hattı üzerindeki gerilim dağılımında değişikliklere neden olur. Bu da artçı depremlerin meydana gelmesine yol açar.

Artçı depremler, ana deprem sonrasında fay hattındaki gerilimlerin yavaş yavaş dengeye gelmesi sürecinde meydana gelir. Bu süreçte, fay hattı üzerindeki blokların yer değiştirmesi ve gerilimlerin azalması devam eder. Artçı depremler, bu süreçte gerçekleşen küçük depremlerdir ve ana depremle aynı fay hattı üzerinde meydana gelir.