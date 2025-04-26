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        Haberler Bilgi Yaşam Artçı depremler ne zaman biter? İstanbul depremi sonrası artçı depremler devam edecek mi, bitti mi?

        Artçı depremler ne zaman biter? İstanbul depremi sonrası artçı depremler devam edecek mi, bitti mi?

        İstanbul depreminin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Kandilli ve AFAD tarafından deprem verileri güncel olarak duyurulurken artçıların biteceği tarih araştırılıyor. Marmara Denizi'ndeki 6,2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir'de hissedilmişti. Peki Artçı depremler ne zaman biter? İstanbul depremi sonrası artçı depremler devam edecek mi, bitti mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 14:02 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:02
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        • 1

          İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok artçı sarsıntı yaşanırken, AFAD'dan açıklama geldi. İstanbullular artçıların devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Peki artçı sarsıntılar ne zaman bitecek?

        • 2

          ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK?

          Marmara Denizi'nde 23 Nisan saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir'de hissedildi. Bu depremin ardından en büyüğü 5,9 olmak üzere pek çok artçı sarsıntı meydana geldi.

          AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

          Depremlerle ilgili Afad'dan yeni açıklama geldi. 291 artçı sarsıntının yaşandığını belirten Afad, İstanbulluların merakla beklediği soruya da yanıt verdi. Afad, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini kaydetti.

          ARTÇI DEPREM NEDİR, NEDEN OLUR?

          Artçı depremler, ana deprem sonrasında gerçekleşen fay hattındaki gerilim ve deformasyonların yeniden dengelemesiyle ortaya çıkar. Ana depremde, bir fay hattı üzerinde biriken gerilim aniden serbest bırakılarak deprem oluşur. Ancak bu serbest bırakılan enerji, çevredeki kayaçlar ve fay hattı üzerindeki gerilim dağılımında değişikliklere neden olur. Bu da artçı depremlerin meydana gelmesine yol açar.

          Artçı depremler, ana deprem sonrasında fay hattındaki gerilimlerin yavaş yavaş dengeye gelmesi sürecinde meydana gelir. Bu süreçte, fay hattı üzerindeki blokların yer değiştirmesi ve gerilimlerin azalması devam eder. Artçı depremler, bu süreçte gerçekleşen küçük depremlerdir ve ana depremle aynı fay hattı üzerinde meydana gelir.

        • 3

          ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRER?

          Artçı depremler, ana depremin şiddetine, fay hattının özelliklerine ve yerel koşullara bağlı olarak değişir. İlk birkaç saat içinde artçı depremler genellikle daha sık ve yoğun olabilir, ancak zamanla sayıları azalır ve şiddetleri azalır.

        • 4

          Genellikle artçı depremlerin çoğu birkaç gün içinde sona erer, ancak bazı durumlarda haftalar veya daha uzun sürebilir. Büyük bir ana deprem sonrasında daha büyük artçı depremler de meydana gelebilir.

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