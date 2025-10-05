Arsenal, Kenan Yıldız'ı radarına aldı: Derbi için tribündeler!
İngiliz devi Arsenal, Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'ı radarına aldı. Mikel Arteta'nın takımında görmek istediği milli futbolcuyu, Arsenal gözlemcileri, Juventus-Milan maçını tribünden izleyecek.
Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'a İngiliz devi talip oldu.
Tuttosport'un haberine göre; Premier League devi Arsenal, genç yıldızı radarına aldı.
İngiliz kulübün gözlemcileri, Juventus - Milan maçına gelerek Kenan Yıldız'ı izleyecek.
Juventus'un bu sezon değişmez isimlerinden olan Kenan, 10 numaralı formayı giyiyor.
Henüz 20 yaşında olmasına rağmen zaman zaman kaptanlık pazubandını takan milli oyuncu, toplamda 7 maçta süre aldı.
Bu müsabakalarda 2 gol atan Kenan 4 de asist yaptı.
