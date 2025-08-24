Habertürk
        Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger'ın son hali - magazin haberleri

        Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger'ın son hali

        Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger, girdiği diyet sonrası yeni görünümüyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 15:05 Güncelleme: 24.08.2025 - 15:05
        Kilolarından kurtuldu
        Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger, ailesiyle tatildeyken yeni görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki Christopher'ın kilo vermesi sonucu değişen görünümünü kız kardeşi Katherine Schwarzenegger sosyal medyada paylaştı.

        Nisan ayında görüntülendiğinde fazla kilolarından kurtulduğu anlaşılan Christopher Schwarzenegger, bu defa en fit haline ulaşmış görünüyor.

        Christopher Schwarzenegger, bu yılın başlarında verdiği bir röportajda dönüşümünü neyin başlattığını anlatmış ve belirli bir yiyeceği kesmenin iki aydan kısa sürede 14 kilo vermesine yardımcı olduğunu açıklamıştı.

        Christopher Schwarzenegger'in nisan ayındaki görüntüsü

        Haziran ayında Los Angeles'ta düzenlenen bir sağlık zirvesinde konuşma yapan Christopher Schwarzenegger, forma girme sürecinin beş yıldan fazla sürdüğünü ve neyin işe yaradığını bulmadan önce her şeyi denediğini söylemişti.

        Christopher Schwarzenegger'in 2018'de henüz diyete başlamadan önceki hali

        2019'da Avustralya'ya yaptığı bir gezi sırasında kilosu nedeniyle paraşütle atlayamayacağını fark ettiğini anlatan Christopher Schwarzenegger, "Bunu büyük bir mesele haline getirdim, 'Dışarı çıkıp tüm bunları yapacağım, Avustralya'da olacağım' dedim ve kilomun günlük aktivitelerimi yapmamı ne kadar engellediğini gördüm" demişti.

        Kilo sorunlarının lise yıllarına dayandığını ve okula özel sağlıklı öğle yemekleri getirdiğini söyleyen Christopher Schwarzenegger, "Her şeyi denedim. Lisedeyken yemek siparişi veriyordum ve okula tuhaf öğle yemekleri getirdiğimde kendimi tuhaf hissettiğimi hatırlıyorum" ifadesini kullanmıştı. Kilo vermenin bir gecede olmayacağını ve çok fazla deneme yanılma gerektirdiğini itiraf etmişti.

        Christopher Schwarzenegger (27), kardeşleri Patrick (31), Christina (33) ve Katherine (35) ile birlikte...

        #Christopher Schwarzenegger
        #fazla kilo
        #zayıflama

