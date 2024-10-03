Arnavutköy’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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Yangın, saat 18.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binanın bitişinde bulunan binada oturanlar, yangının kendi binalarına sıçramaması için hortumla yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.