DHA

Olay, Merkez Mahallesi Düldül Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın havalandırma sisteminin üzerinde valiz olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli valiz nedeniyle bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi. Polis bölgeye yaya ve araç girişine izin vermezken olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

Bir süre sonra olay yerine gelen bir kadın valizin kendisine ait olduğunu ve alışveriş yapacağı sırada yanında taşımamak amacıyla bıraktığını söyledi.

DHA'nın haberine göre; yapılan kontrolde valizin boş olduğunu anlaşılırken valizini teslim alan kadın, ifadesi alınmak üzere Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürüldü.