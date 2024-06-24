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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arnavutköy'de havai fişekli kutlama yangın çıkardı: 5 gözaltı | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de havai fişekli kutlama yangın çıkardı: 5 gözaltı

        İstanbul'da Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftarlar havai fişek ve işaret fişeği ile kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında havai fişeklerin patlaması sonrası bazı binaların çatıları yanarak zarar görürken, ormanlık alanda ise ufak çaplı yangın çıktı. Kutlamalara müdahale eden polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 03:04 Güncelleme: 24.06.2024 - 03:04
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        Havai fişekli kutlama yangın çıkardı: 5 gözaltı
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        Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftar grupları, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yapmak için toplandı.

        HAVAİ FİŞEK VE İŞARET FİŞEKLERİ KULLANDILAR

        Çok sayıda taraftar, havai fişek ve işaret fişekleri kullanarak takımlarının kuruluşunu kutlarken, polis ekipleri gruba dağılmaları için uyarıda bulundu.

        DHA'nın haberine göre; kutlamalar sırasında havaya atılan havai fişek ve işaret fişeklerinden bazı evlerin çatıları yanarken, ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı.

        5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 5 kişi gözaltına alındı. Yanan çatı ve ormanlık alan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

        Olay ile ilgili Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız. Havai fişek, ışın feneri atmak ve buna benzer davranışlar orman yangınlarını tetikleyebilir. Bunlara dikkat edelim ve bu çalışmaları yapmayalım. Bu tür kutlamalar önü alınamaz sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştu.

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