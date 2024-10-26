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        Haberler Gündem İstanbul Arnavutköy'de elindeki satırla defalarca otomobile vurdu - En son haberler | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de elindeki satırla defalarca otomobile vurdu

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kadın elindeki satırla otomobile defalarca vurdu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 21:18 Güncelleme: 26.10.2024 - 22:27
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        Satırla defalarca otomobile vurdu
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        Arnavutköy'de bugün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir kadın elindeki satırla otomobile zarar verdi.

        Yanındaki kişinin sözlü müdahalesine ve yoldan geçenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen kadın arabanın camlarına ve kapılarına elindeki satırla defalarca vurdu. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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        #Arnavutköy
        #haberler
        #Satır
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