Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Acı biber ve baharatlanmış yağda kızartılmış kuzu veya dana ciğeri ile hazırlanan enfes arnavut ciğeri hazırlanışı haberimizde...
ARNAVUT CİĞERİ MALZEMELERİ NELERDİR?
600 g kuzu veya dana ciğeri
2 adet kuru soğan
2 adet patates
1 tutam maydanoz
1 su bardağı un
Tuz
Karabiber
Pul biber
Kekik
Kimyon
Kızartmak için sıvı yağ
ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?
1 Kasaptan zarı temizlenmiş olarak aldığınız ciğeri küp küp doğrayın.
2 Fazla kanının akması için bir süre süzgeçte bekletin.
3 Bu sırada patatesleri de soyarak küp küp doğrayalım.
4 Kızgın yağ olan kızartma tencerenizde patatesleri kızartın.
5 Daha sonra kızaran patatesleri, havlu kağıt serili bir tabağa allın.
6 Kilitli poşete, 1 bardak unu alın.
7 Üzerine ciğerleri ilave edip, poşeti kapatın.
8 Elimizle poşeti sallayarak bütün ciğerleri, una bulayın.
9 Dilerseniz bu işlemi pişirme kağıdı üzerinde elle de yapabilirsiniz.
10 Poşeti içinde yapmak daha temiz olduğu için tercih sebebi olabilir :)
11 Fazla unu eleyip, ciğerleri bol kızgın yağda kızartalım.
12 İyice kızaran ciğerleri kevgir yardımıyla alın.
13 Ardından pişen ciğerleri de bir kaba alalım.
14 Soğanları ince piyazlık doğrayalım.
15 Genişçe bir kaba alarak tuz ilave ederek, birkaç dakika ovalım.
16 Diriliği giden soğana kıyılmış maydanozları ilave edelim.
17 Bu aşamada tercihen biraz sumak ve zeytinyağı da ekleyebilirsiniz.
18 Son aşamada kızarttığınız patates ve ciğerleri, yeteri kadar tuz ve baharatlar ile harmanlayın.
19 Soğan salatasını da ekleyip güzelce karıştırıp, servis tabağına alın.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Ciğerin yumuşak olması için mutlaka zarı temizlenmiş olmalı.
Eğer siz temizleyemiyorsanız temizlenmiş alabilirsiniz.
Fakat temizlemek de sandığınız kadar zor değil, zarın bir ucundan tutarak soyabilirsiniz.
Mümkün olduğunca ciğerin içindeki damarlı dokuyu ve sinirleri de temizlemek gerekiyor.
Ciğeri çok uzun süre pişirirseniz sertleşir, bu da lezzetini kaybetmenize neden olur.
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