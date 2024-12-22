Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. Armada Gıda halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Global Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde talep toplayacak şirket, 54 milyon 996 bin lot dağıtımı yapacak. Peki, Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, Armada Gıda talep toplama tarihleri ve merak edilen tüm detaylar…
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre kurul, Armada Gıda Ticaret Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olan şirketin hisseleri, 40 liradan satışa sunulacak. Yatırımcılar için önemli bir fırsat sunan Armada Gıda halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu hakkında detaylar gündemde. Peki, Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
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ARMADA GIDA HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU! ARMADA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.’nin halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Armada Gıda halka arzı 25-25-27 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Şirket halka arz sürecinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında talep toplayacak.
Armada Gıda bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.
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ARMADA GIDA HİSSE FİYATI NE KADAR, BORSA KODU NE?
Armada Gıda halka arz fiyatı 40 TL olarak belirlendi. Şirket, “ARMGD” sembolü ile Borsa İstanbul’da işlem görecek.
Armada Gıda halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 24,1 olması bekleniyor.
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ARMADA GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?
Armada Gıda halka arz toplamda 54 milyon 996 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;
- 300 Bin katılım ~ 92 Lot (3680 TL).
- 700 Bin katılım ~ 40 Lot (1600 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (1000 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (600 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (480 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (440 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (360 TL).
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ARMADA GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
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ARMADA GIDA YÖNETİM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Armada Gıda halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
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