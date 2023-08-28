Arleen Sorkin hayatını kaybetti

"ÖĞRENDİĞİMDE YIKILDIM"

Üzüntüsünü ifade eden Hamill, "Muhteşem Arleen Sorkin'i kaybettiğimizi öğrendiğimde yıkıldım. Sadece harika bir yetenek değil, aynı zamanda gerçekten harika bir insandı. Sadece onunla çalıştığım için değil, aynı zamanda arkadaşı olduğum için de minnettarım. Ailesine ve sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.