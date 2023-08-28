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        Haberler Dünyadan Arleen Sorkin hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Arleen Sorkin hayatını kaybetti

        1990'lı yıllarda yayınlanan 'Batman: The Animated Series' adlı dizide 'Harley Quinn'i seslendiren Arleen Sorkin'in, 67 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi. Acı haberi oyuncu Mark Hamill duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 07:47 Güncelleme: 28.08.2023 - 07:47
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          'Harley Quinn'i seslendiren Arleen Sorkin'den acı haber geldi. Televizyon kariyerine 1982'de 'Saturday Night Live’da bir arka planda oyuncu olarak başlayan Sorkin, 67 yaşında hayata veda etti.

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          'Open House', 'Dream On' ve 'Perry Mason: The Case of the Killer Kiss' gibi yapımlarda yer alan Arleen Sorkin'in vefatını 'Batman: The Animated Series'te 'Joker' karakterini seslendiren oyuncu Mark Hamill açıkladı.

        • 3

          "ÖĞRENDİĞİMDE YIKILDIM"

          Üzüntüsünü ifade eden Hamill, "Muhteşem Arleen Sorkin'i kaybettiğimizi öğrendiğimde yıkıldım. Sadece harika bir yetenek değil, aynı zamanda gerçekten harika bir insandı. Sadece onunla çalıştığım için değil, aynı zamanda arkadaşı olduğum için de minnettarım. Ailesine ve sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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          "HUZUR İÇİNDE YAT"

          Yönetmen James Gunn ise, "Birçoğumuzun sevdiği karakterin yaratılmasına yardımcı olan, 'Harley Quinn’in inanılmaz yetenekli orijinal sesi Arleen Sorkin, huzur içinde yat. Ailesine ve arkadaşlarına sevgiler" şeklinde konuştu.

          Fotoğraflar: Splash News, Avalon

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