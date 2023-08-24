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        Haberler Gündem Eğitim Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü İş İmkanları

        Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü nedir?

        Arkeoloji bölümü insanlığın var oluşundan bu yana merak edilen pek çok soruya cevap bulmaya imkan sunan bir bilim dalıdır. Bu alanda mesleki bir kariyer hayat geçirmek isteyen kişiler de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde eğitimlerini tamamlayabilirler. Peki, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 15:16 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:16
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        Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü nedir?
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        Üniversite eğitimi için tercih yapmak isteyen gençler, seçtikleri bölümün ileride kendilerine nasıl bir iş ve yaşam imkanı sunacağını da merak eder. Bu yüzden bu tercih süreçlerinde okumak istedikleri alanlar ile ilgili internet üzerinden sıklıkla araştırma yaparlar. İşte, üniversite eğitimi için Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü okumak isteyenlerin merak ettiği her şey.

        Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Bölümü Nedir?

        Arkeoloji, insanlık tarihinin izlerini maddi kalıntılar ve buluntular aracılığıyla araştıran bir bilim dalıdır. Sanat Tarihi ise, sanat eserlerinin tarihî ve kültürel bağlamını inceleyen bir alan olarak bilinmektedir. Bu kapsamda üniversitelerde lisans bölümü olarak karşımıza çıkan Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde öğrenciler, tarih öncesi dönemlerden modern çağa kadar geniş bir zaman dilimindeki sanatsal ve kültürel ifadeleri anlamayı amaçlayarak geçmişle ilgili önemli bilgiler hakkında eğitimlerini alırlar.

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        Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde okumak isteyen kişilerin eğitim süreleri 4 yıl olarak belirlenir. Lisans eğitimini 8 yarı yılda tamamlayan kişiler arzu ettikleri takdirde lisans eğitimini yüksek lisans ve doktora ile ilerleterek akademik kariyerde ilerleyebilirler.

        Arkeoloji ve Sanat Tarihi Mezunları Ne İş Yapar?

        Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümde eğitimini tamamlamak isteyen kişilerin internet üzerinden yaptığı araştırmaların başında Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Mezunları Nerede Çalışır? sorusu gelmektedir. Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunları farklı alanlarda çalışabilirler. İşte Arkeoloji ve sanat tarihi mezunlarının çalışabileceği iş alanları:

        • Müzeler: Mezunlar müzelerde küratör, sergi hazırlama uzmanı, müze eğitimcisi gibi görevlerde çalışabilirler.
        • Arkeolojik kazılar ve araştırmalar: Bu bölümden mezun olan Arkeologlar, arkeolojik kazı ekiplerinde çalışabilir. Kazı, belgeleme, analiz ve buluntuların yorumlanması gibi süreçlerde görev alabilirler.
        • Akademik çalışma: Üniversitelerde veya eğitim kurumlarında öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.
        • Koruma ve restorasyon: Tarihi ve sanatsal değere sahip eserlerin korunması ve restorasyonu için çalışabilirler.
        • Kültürel miras yönetimi: Kültürel mirasın korunması, yönetimi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında çalışabilirler.
        • Turizm sektörü: Turistik bölgelerde kültür turları düzenleyen firmalarda veya turizm alanında tur rehberliği görevini yerine getirebilirler.
        • Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanında yazılar yazabilir, kitaplar yayımlayarak medya alanında çalışabilirler.

        Arkeoloji ve Sanat Tarihi Mezunları İş Olanakları

        Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü okumak isteyen kişilerin aklına gelen ilk soru, mezun olduktan sonra eğitim aldıkları bu bölümün sunduğu iş olanaklarıdır. Bu bölümden mezun arkeolog ev sanat tarihçileri, müzelerde, üniversitelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde, koruma projelerinde, kültürel miras yönetiminde ve benzeri alanlarda çalışabilirler.

        Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Dersleri

        Bu bölümden mezun olan kişilerin arkeoloji ve sanat tarihi alanında yetkin olması için geniş bir eğitim müfredatı uygulanmaktadır. 4 yıllık lisans eğitimi süresi boyunca verilen dersler şunlardır:

        • Arkeoloji Temel Dersleri
        • Sanat Tarihi Temel Dersleri
        • Antik Dönemler
        • Ortaçağ ve Rönesans Dönemleri
        • Modern ve Çağdaş Dönemler
        • Bölgesel ve Kültürel Sanatlar
        • Kültürel Miras ve Koruma
        • Arkeolojik Teori ve Pratik
        • Müzecilik ve Sergi Tasarımı
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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