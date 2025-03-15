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        Haberler Spor Voleybol Arkas Spor: 3 - Fenerbahçe Medicana: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Arkas Spor: 3 - Fenerbahçe Medicana: 2 | MAÇ SONUCU

        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 26. haftasında Arkas Spor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 18:50 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:50
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        Arkas Spor, Fenerbahçe'yi devirdi!
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        Fenerbahçe Medicana, Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 26. haftasında konuk olduğu Arkas Spor'a 3-2 mağlup oldu.

        Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

        Arkas Spor: Burutay Subaşı, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)

        Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Ahmet Samet Baltacı, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, (Baturalp Burak Güngör, Luburic, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz, Caner Peksen, Caner Dengin)

        Setler: 27-25, 28-26, 23-25, 21-25, 15-8

        Süre: 148 dakika

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