Arkas Spor: 3 - Fenerbahçe Medicana: 2 | MAÇ SONUCU
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 26. haftasında Arkas Spor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
Fenerbahçe Medicana, Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 26. haftasında konuk olduğu Arkas Spor'a 3-2 mağlup oldu.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Ahmet Samet Baltacı, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, (Baturalp Burak Güngör, Luburic, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz, Caner Peksen, Caner Dengin)
Setler: 27-25, 28-26, 23-25, 21-25, 15-8
Süre: 148 dakika