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        Denizli'de bir genç, arkadaşlarıyla kaldığı evde öldü

        Denizli'de bir genç, arkadaşlarıyla kaldığı evde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde gencin hayatını kaybettiği belirlendi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 12:42
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        Arkadaşlarıyla kaldığı evde öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hüsnü Tecim (28) banyoya gittiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Evde beraber kaldığı arkadaşlarının ihbarı üzerine olay ekipler sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hüsnü Tecim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi.

        Ekiplerin detaylı çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı

        Tecim'in 3 arkadaşı ise ifade için polis merkezine götürüldü.

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