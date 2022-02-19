Erler Film yapımcılığında her hafta cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi dün akşam 615. bölümüyle ekrandaydı. Senarosunu Ozan Yurdakur ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar dizisinde heyecan durulmuyor. Diziseverler dün gece ekrana gelen Arka Sokaklar 615. son bölümü araştırıyor. İşte Arka Sokaklar son bölüm hakkında merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birbirinden garip karakterde üç hırsız, bir evi soyar. Soyulan ev Aslı Komiserin komşusu Hamiyet’e aittir. Ekibimiz davaya dahil olurken hırsızlar ise gözüne yeni kurbanlarını kestirmiştir. Bu soygun pek çok açıdan ters giderken trajikomik birtakım olaylar silsilesinin de başlangıcı olacaktır.

Son dönemlerde uyuşturucudan dolayı ölümler gittikçe artmaktadır. Ekibimiz daha fazla insanın ölmemesi için bir an önce uyuşturucu tacirlerini yakalamalıdır. Bu sırada vakaya dahil olan sürpriz bir isim ekibimizi zora sokacaktır.

ARKA SOKAKLAR 615. BÖLÜM İZLE!

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

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