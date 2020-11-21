Arka Sokaklar dizisinin 565. son bölümünde; ekip, Rıza Babanın aldığı kararla şaşkına dönüyor. Servan, başarılı operasyonlardan sorumlu tuttuğu Rıza Baba ve ekibinden intikam almak için gaddarca bir yola girer. Rıza Baba ailesi ile uykudayken evlerini kundaklar ve yanan evden çıkmalarını önlemek için de dışarıda pusu kurarlar.
ARKA SOKAKLAR 566. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
— Kanal D (@KanalD) November 20, 2020
ARKA SOKAKLAR 565. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Arka Sokaklar'ın 566. Bölümde Çıkmaya yeltendikleri sırada onlara ateş ederek eve tekrar girmelerine neden olurlar. Rıza Baba ve ailesi ekibin gelmesiyle bu cehennem ortamından kurtulmayı başarırlar; fakat, eşi Ayla dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılır. Durumu ciddidir.
Ekip, hemen Servan ve örgütünün peşine düşer. Servan, durmak bilmiyordur. Para ihtiyacını karşılamak için zengin bir adamın küçük kızını kaçırır. Adam, Rıza Babayı tanıdığından dolayı ondan yardım ister. İşin ucunda Servan'ın olduğunu öğrenince vakit kaybetmeden olaya dahil olurlar. İstenilen para toplandıktan sonra buluşma yerinde ekibimiz yerini alır. Parayı almaya Servan yerine adamları gelir. Küçük çocuk da yoktur yanlarında. Adamları takip eden ekibimiz Servan'a ulaşır ve aralarında bir kovalamaca başlar. Servan'ın içinde bulunduğu araba şarampole yuvarlanarak infilak eder. Servan'ın ölüp, ölmediği ise çıkacak olan adli tıp raporundadır.
Rıza Baba yaşanan bu olaydan sonra bir karar alır. Bu kararını da ekibimize sesli mesajla iletir. Mesajı dinleyen ekip büyük şaşkınlık yaşar.
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