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Haberler Dünya Son dakika: Arjantin'de tren raylarına düşen kadının mucize kurtuluşu!

Arjantin'de tren raylarına düşen kadının mucize kurtuluşu: "Hayatta kaldığıma şaşkınım"

Arjantin'de bir tren istasyonunda tansiyonun düşmesi sebebiyle dengesini kaybederek, trenin altında kalan 24 yaşındaki genç, 12 gün sonra kaldığı hastaneden taburcu oldu. Kazayı çok ayrıntılı hatırlamadığını belirten genç, "Hayatta kaldığıma şaşkınım." dedi.

19.04.2022 - 08:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Arjantin'de tren raylarına düşen kadının mucize kurtuluşu!
Arjantin'de mucize kurtuluş!
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HABERTURK.COM / AA

Arjantin'de tansiyonunun düşmesi nedeniyle dengesini kaybeden ve tren raylarına düşerek seyir halindeki trenin altında kalan gencin kaza anına ait görüntüleri gündem oldu.

Arjantinli 24 yaşındaki Candela isimli genç, 29 Mart'ta ülkenin Buenos Aires eyaletine bağlı Gonzalez Catan bölgesindeki Güney Belgrano treninin Independencia İstasyonu'nda dengesini kaybederek bir trenin geçtiği esnada tren raylarına düştü.

Basına yansıyan görüntülerde dengesini kaybettiği görülen Candela'nın birkaç adım sendeleyerek tren raylarına düşmesi, trenin durdurulup genç kızın kurtarılarak hastaneye götürülmesi yer alıyor.

"HAYATTA KALDIĞIMA ŞAŞKINIM"

Kaburga kırığı nedeniyle karaciğeri parçalanan, kafasında meydana gelen kontüzyon nedeniyle sol kulağında işitme kaybı ile burunla kaş arasında kafatası kırığı bulunan Candela, 12 gün Alberto Balestrini Hastanesi'nde kaldıktan sonra taburcu oldu.

Arjantin'de yayın yapan C5N televizyonuna konuşan Candela, "Hayatta kaldığıma şaşırdım." dedi.

Kaza anını anlatan Candela, "Önümde olan bir kişiye haber verdim ama fark etmedi. Ona 'Pardon kendimi iyi hissetmiyorum.' dedim ve bayıldım." diye konuştu.

Candela, kazayı çok ayrıntılı hatırlamadığını belirterek, yalnızca tren istasyonunda etrafında insanların olduğunu, tam olarak bilincinin hastanede yerine geldiğini ve başından geçenleri kendisinin de yayınlanan videolardan izlediğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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