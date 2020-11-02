Show TV'nin yeni dizisi Arıza dün gece 8. bölümüyle takipçileriyle buluştu. Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Arıza 8. bölümde neler oldu?Taksici Ali Rıza'nın hayatı etrafından şekillenen Arıza 8. bölüm full izle

ARIZA 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Ferit ve Hasan’ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkar, kendine gelir. Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak’ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır.

Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet ise kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir. Ali Rıza ise bu görevde Haşmet’in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda ise Ali Rıza ve Haşmet’i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.

ARIZA 8. BÖLÜM FULL İZLE

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