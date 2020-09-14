'Arıza' ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı!

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Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza dün akşam yayınlanan heyecan dolu ilk bölümüyle seyircilerin beğenisini kazandı. Nefes kesen hikayesiyle herkesi ekran başına kilitleyen bölümde aksiyon hız kesmedi.

Yayınlanan ilk bölümüyle Pazar akşamına damga vuran Arıza'da; kardeşi Nihan'ın hesabını sormak için Burak'ın peşine düşen Ali Rıza, saklandığı çiftliği buldu. Bütün korumaları etkisiz hale getirerek Burak Ersoylu'ya ulaştı.

Aksiyon dolu finalde heyecan giderek artarken, Ali Rıza'nın Burak'a silah doğrulttuğu anlarda nefesler tutuldu. Ali Rıza tetiği çekecek ve kardeşinin intikamını alacak mıydı?

Ali Rıza ve Burak Ersoylu karşı karşıya;

SOSYAL MEDYA #ARIZA’YI KONUŞTU!

Arıza, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ABC1 20+'da 4.35izlenme oranı (reyting),11.73izlenme payı (share),AB'de 3.49 izlenme oranı (reyting),9.73izlenme payı (share),Total’de 3.72izlenme oranı (reyting),10.69izlenme payı (share) elde etti. #Arızaetiketi Twitter Türkiye gündeminde 14 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

BURAK ERSOYLU, HALİDE'DEN İSTEDİĞİ CEVABI ALAMADI!

Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Haşmet Gürkan'ın 61. yaş günü, Fuat Ersoylu tarafından verilen ihtişamlı bir davetle kutlandı.

Haşmet Gürkan'ın Van'da doktorluk yapan biricik kızı Halide de babasının doğum günü için İstanbul'a geldi. Fuat Ersoylu'nun oğlu Burak'ın ise bu kutlamada planları başkaydı.

Halide'ye olan duygularını söyleyip ona evlenme teklif etmeyi planlıyordu. Üstelik Halide'nin İstanbul'da kalması işin büyük bir iş teklifi de hazırlamıştı. Ancak işler Burak Ersoylu'nun istediği gibi gitmedi ve Halide teklifi kabul etmedi.

Tüm bunların üzerine Burak ve abisi Murat'ın konuşmalarına şahit olan Halide öfkeden deliye döndü. Burak ile tartışan Halide daveti terk ederken, Burak da onun peşinden gitti.

Halide, Burak'ı reddetti;

ALİ RIZA'DAN BURAK'A TOKAT!

Halide uzaklaşmak için gördüğü ilk taksinin kapısını açtı; bu taksi Ali Rıza'nın taksisiydi. Burak, Halide'yi taksiden indirmeye çalışınca Ali Rıza olaya müdahale etti.

Çıkan kavga giderek büyüdü. Ali Rıza, Burak'a tokat attı ve tüm adamlarını yerle bir etti. Bu kavga; Ali Rıza ve Halide'nin hayatında dönüm noktası oldu. Ali Rıza'nın Burak'a attığı tokadın görüntüleri internete sızınca, Burak Ersoylu delirdi.

Ali Rıza ve Halide'nin ilk karşılaşması;

Görüntüleri izleyen Burak deliriyor;

ALİ RIZA'NIN KARDEŞİ NİHAN VURULDU!

Ali Rıza'nın mahallesinde ise kız kardeşi Nihan'ın düğün telaşı vardı. Halide, Burak'ın Ali Rıza'ya zarar vermesinden endişe ettiği için mahalledeki düğüne katıldı ancak olacakları engelleyemedi. Burak Ersoylu, Ali Rıza'nın izini buldu ve düğünü bastı.

Çıkan kavgada Burak'ın silahının patlaması sonucu Nihan vurularak hayatını kaybetti. Ali Rıza ve ailesi düğün gününde yaşadıkları bu büyük acıyla adeta yıkıldı. Burak Ersoylu mahkemeden ceza almadan kurtulunca Ali Rıza için geriye tek bir seçenek kaldı; adaleti kendi sağlayacak ve Burak'ı öldürecekti.

Nihan düğününde vuruluyor;

ARIZA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen 03 Medya imzalı Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ali Rıza'nın Burak'a silah doğrulttuğu anlarda çalan telefonun kimden geldiği büyük merak uyandırırken sonrasında yaşanacaklar için nefesler şimdiden tutuldu.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 2. Bölüm 1.Tanıtımı: