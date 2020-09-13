'Arıza' heyecan dolu bölümüyle bu akşam SHOW TV'de!

Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 1. bölümünde Kulaksız mahallesinde taksici Ali Rıza Altay’ın evi telaşlıdır. Ali Rıza ertesi gün kız kardeşi Nihan’ı evlendiriyordur. Nihan’ın ikizi Mert de tezkeresini alıp gece gelir. Tüm bu telaşın arasında Ali Rıza ekmek parası için direksiyon sallamaya devam ediyordur.
Diğer yandan Halide Gürkan ise babası Haşmet Gürkan’ın 70. yaş günü sebebiyle Fuat Ersoylu tarafından verilen görkemli davete katılır. Bu davet esnasında Fuat Ersoylu’nun oğlu Burak, Halide’ye evlenme teklif eder ama Halide kabul etmez. Burak’la çıkan tartışma sonunda Halide daveti terk eder ve o sırada orada bulunan Rıza’nın taksisine biner.
Peşinden gelen Burak, onu taksiden almaya kalkınca, Ali Rıza müdahale eder ve kavga çıkar. Burak hayatının ilk tokadını Ali Rıza’dan yer. Burak bunu unutmaz ve daha sonra Rıza’nın kız kardeşinin düğününü basar. Halide de olacakları tahmin ederek düğüne gelmiştir. Ancak işler kontrolden çıkar. Ve o geceden sonra bir daha hiçbir şey ne Ali Rıza ne de Halide için eskisi gibi olur.
Arıza, bu akşam saat 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de!
İşte Arıza'nın 1. Bölüm Tanıtımları:
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