Halide'nin sürprizi herkesi mutlu ediyor!

Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 12. bölümünde Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklar. Fuat bu açıklamaya her ne kadar ikna olmuş görünse de işin aslı öyle değildir, Rıfkı’ya talimat verir ve Ali Rıza’yı araştırmasını ister. Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder. Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer. Hasan, Haşmet’ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir. Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.

Arıza, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Arıza'nın 12. Bölüm Tanıtımları: