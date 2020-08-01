Arif V 216 oyuncuları kimler? Arif V 216 filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Arif V 216'nun senaryosu, aynı zamanda başrolü üstlenen Cem Yılmaz'a ait. İşte Arif V 216 filmine dair detaylar...
ARİF V 216 OYUNCULARI KİMLER?
Kıvanç Baruönü'nün yönetmenlik koltuğunda oturduğu Arif V 216 filminin oyuncu kadrosu şöyle:
Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri
Ozan Güven - 216/Barış Manço
Seda Bakan - Pembeşeker/232
Zafer Algöz - Besim Toker
Özkan Uğur - Garavel
Özge Özberk - Ceku
Kerem Alışık - Ömer
Ediz Hun - Kendisi
Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan
Mustafa Sandal - Mahalleli
Mert Fırat - Sadri Alışık
Can Yılmaz - Eryetiş
Çağlar Çorumlu - Zeki Müren
Ahu Yağtu - Pervin Toker
Maria Anastasiyeva - Filiz Akın
Murat Arkın - Cüneyt Arkın
Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık
ARİF V 216 FİLMİNİN KONUSU NE?
Gora'dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için Arif ve 216, zaman makinesiyle 1969 yılına gider.
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