Arefe günü kargoların çalışma durumu sorgulanıyor. 2025 yılı Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. 29 Mart Cumartesi günü, yarım gün resmi tatil olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle eczaneler öğle saatlerine kadar açık olacak. Peki Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo 29 Mart Cumartesi Arefe Günü kargolar çalışıyor mu?