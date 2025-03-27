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        Haberler Bilgi Yaşam Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo 29 Mart Cumartesi Arefe Günü kargolar çalışıyor mu?

        Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo 29 Mart Cumartesi Arefe Günü kargolar çalışıyor mu?

        Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo vb kargolarda taşımacılık yapanlar veya kargo teslimi yapacak olan vatandaşlar arefe ve bayramda kargoların çalışma durumu sorguluyor. Peki Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo 29 Mart Cumartesi Arefe Günü kargolar çalışıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:43
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        • 1

          Arefe günü kargoların çalışma durumu sorgulanıyor. 2025 yılı Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. 29 Mart Cumartesi günü, yarım gün resmi tatil olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle eczaneler öğle saatlerine kadar açık olacak. Peki Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo 29 Mart Cumartesi Arefe Günü kargolar çalışıyor mu?

        • 2

          AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2025?

          Arefe Günü, tam resmi tatil kapsamında değerlendirilmese de kargo şirketleri bu günü yarım mesai olarak planlıyor. Bu nedenle 29 Mart 2025 Cumartesi günü, birçok kargo firmasının öğlene kadar hizmet vermesi bekleniyor.

        • 3

          Ancak 30 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında, resmi tatil sebebiyle tüm kargo firmaları kapalı olacak.

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