Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart arefe günü eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane açık mı?

Arefe gününde eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Bayram arifesi, resmi tatiller kanununa göre yarım gün tatil sayılıyor. Bu yüzden eczaneler de o gün yarım gün çalışacak. Öğleden sonra nöbetçi eczane sistemine göre çalışılacak. İşte eczane çalışma saatleri