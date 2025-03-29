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        Haberler Bilgi Yaşam Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart arefe günü eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane açık mı?

        Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart arefe günü eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane açık mı?

        Eczane çalışma saatleri Arefe Günü dolasıyla araştırılıyor. Eczaneler normalde açık olup resmi günlerde nöbetçi eczane sistemiyle çalışırlar. 2025 yılında Ramazan ayında son oruç arefe günü olan 29 Mart'ta tutulacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Peki Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart arefe günü eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane açık mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:13
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        • 1

          Arefe gününde eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Bayram arifesi, resmi tatiller kanununa göre yarım gün tatil sayılıyor. Bu yüzden eczaneler de o gün yarım gün çalışacak. Öğleden sonra nöbetçi eczane sistemine göre çalışılacak. İşte eczane çalışma saatleri

        • 2

          AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

          Bayram arifesi, resmi tatiller kanununa göre yarım gün tatil sayılıyor. Bu yüzden eczaneler de o gün yarım gün çalışacak. Öğleden sonra nöbetçi eczane sistemine göre çalışılacak.

          29 Mart Cumartesi (Arife) günü eczaneler, 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak, 13.00 sonrası ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

          Ramazan Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

          RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2025 yılında Ramazan ayında son oruç arefe günü olan 29 Mart’ta tutulacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar gününe denk geliyor.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak.” ifadelerini kullandı.

          RAMAZAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?

          Hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Ancak poliklinikler kapalı olacak.

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