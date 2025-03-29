Arefe günü banka çalışma saatleri 2025 yılı için araştırılmaya başlandı. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu sebeple vatandaşlar şubelere gitmeden önce bankaların çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler ‘’Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı, tatil mi?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Havale ve EFT saatleri ise para çekmek veya göndermek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, 29 Mart 2025 Arefe günü bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, detaylar…