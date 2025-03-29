Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 29 Mart Arefe günü bankalar çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu?
Bu yıl Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart tarihine denk geliyor. Banka şubelerinden para transferi, hesaba para yatırma, çekme, vergi ve fatura ödeme gibi birçok işlem yapılabiliyor. Bu sebeple bankaların çalışma saatleri kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Para çekmek veya göndermek isteyen kişiler ise havale ve EFT saatlerini kontrol ediyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 29 Mart 2025 Arefe günü bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, havale ve EFT yapılıyor mu? İşte, detaylar…
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Arefe günü banka çalışma saatleri 2025 yılı için araştırılmaya başlandı. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu sebeple vatandaşlar şubelere gitmeden önce bankaların çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler ‘’Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı, tatil mi?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Havale ve EFT saatleri ise para çekmek veya göndermek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, 29 Mart 2025 Arefe günü bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, detaylar…
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29 MART TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı bu yıl 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde eda edilecek. Bayram öncesinde Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.
Bu sebeple arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu merak ediliyor. İşte arefe günü bankaların çalışma saatleri 2025…
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AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?
Normal şartlarda bankalar, arefe günlerinde öğle saatine kadar müşteri kabulüne devam ediyor.
Ancak bu yıl arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe yani hafta sonuna denk geliyor. Bu sebeple kamu ve özel bankalar, arefe günü hizmet vermeyecek.
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BANKALAR BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?
Resmi tatil günlerinde kamu kurumları, özel ve devlet bankaları, üniversiteler ve okullar kapalı oluyor. Ramazan Bayramı’nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar, 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde hizmet vermeyecek.
Vatandaşlar işlemlerini internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebilir.
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EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Havale işlemleri aynı bankalar üzerinden gerçekleştirildiğinden hesaba geçmektedir.
EFT ise farklı bankalar üzerinden yapıldığından bayram boyunca hesaplara geçmeyecek. EFT işlemleri bankaların açıldığı 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00’dan sonra hesaplara aktarılacak.
Fast ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.
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İNTERNET BANKACILIĞIYLA YAPILAN İŞLEMLER
Bankaların kapalı olduğu günlerde vatandaşlar genellikle internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. FAST ile birlikte kullanıcılar işlem ücreti ödeyerek para transferi gerçekleştirebilir.
İşte, mobil bankacılık ile yapılabilen bazı işlemler;
Hesaplar Arası Havale
Hesaba Havale
IBAN ile Havale
Kredi Kartı Bilgileri
Borç Ödeme
Ödeme Talimatı
Asıl Kart Başvuru
Ek Kart Başvuru
Limit Artış Başvuru
SGK İşlemleri
SGK Tahsilat
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