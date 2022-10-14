AA

Halk Eğitimi Merkezindeki "Hediyelik Eşya ve Aksesuar Yapımı Kursu"na katılan 15 kadın kursiyer, taş tozu ile yoğurdukları hamurla, kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla birbirinden farklı figürde hediyelik magnet üretiyor.

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine yaz mevsiminde, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti ile Şeytan Kalesi, Ardahan Köprüsü ve Çıldır Gölü'nün sarı balığı başta olmak üzere birçok simgenin işlendiği magnetler, ilgi görüyor.

Kursta yapılan magnetler hem kurumun sosyal medya adreslerinden hem de etkinliklerde kurulan stantlarda, özelliğine göre 10 ila 100 lira arasında değişen fiyatla satılıyor.

Magnetin yanında farklı figürlerde hediyelik eşya da üreten kadınlar, bu ürünleri yerli ve yabancı turistlere satarak kazanç sağlıyor.

Kadınların hafta içi geldikleri kurs, aralık ayında tamamlanacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mesut Yolcu, AA muhabirine, kursun kentin kültürü açısından önemli olduğunu belirterek, Ardahan'ı yapılan çalışmalarla tanıtmak istediklerini söyledi.

Yolcu, kentin potansiyelinin her alanda bilinmesini istediklerini ifade ederek, "Sonuçta serhat kentimiz gerek tarih gerek kültürel olarak önemli bir yere sahip. Bu değer ve potansiyelimizi farklı bir şekilde Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmanın gayretindeyiz. Tarihi ve turistik dokuyu turistik eşyalara yansıtarak ilimizin tanıtımını yapmak istiyoruz." dedi.

İLK KEZ BÖYLE BİR KURS AÇILDI

Merkezin bünyesinde birçok kurs olduğunu ancak böyle bir kursun ilk kez açıldığını dile getiren Yolcu, magnetlerden bazılarına Türk Patent ve Marka Kurumunca "tasarım tescil" belgesi verildiğini belirterek, "Şeytan Kalesi, tarihi Ardahan Köprüsü, Atatürk silüeti ve Çıldır Gölü'nün sarı balığı bunlardan bazılarıdır." diye konuştu.

Usta öğretici Satı Çoruh da kursa yoğun ilgi olduğunu dile getirerek, "Magnetleri görenler, Ardahan'ın değerlerinin farkında oluyor. Buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden Gizem Yılmaz ise kursta yeni şeyler öğrendiğini, zamanın çok verimli ve renkli geçtiğini söyledi.