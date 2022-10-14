Halk Eğitimi Merkezindeki "Hediyelik Eşya ve Aksesuar Yapımı Kursu"na katılan 15 kadın kursiyer, taş tozu ile yoğurdukları hamurla, kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla birbirinden farklı figürde hediyelik magnet üretiyor.
Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine yaz mevsiminde, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti ile Şeytan Kalesi, Ardahan Köprüsü ve Çıldır Gölü'nün sarı balığı başta olmak üzere birçok simgenin işlendiği magnetler, ilgi görüyor.
Kursta yapılan magnetler hem kurumun sosyal medya adreslerinden hem de etkinliklerde kurulan stantlarda, özelliğine göre 10 ila 100 lira arasında değişen fiyatla satılıyor.
Magnetin yanında farklı figürlerde hediyelik eşya da üreten kadınlar, bu ürünleri yerli ve yabancı turistlere satarak kazanç sağlıyor.
Kadınların hafta içi geldikleri kurs, aralık ayında tamamlanacak.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mesut Yolcu, AA muhabirine, kursun kentin kültürü açısından önemli olduğunu belirterek, Ardahan'ı yapılan çalışmalarla tanıtmak istediklerini söyledi.
Yolcu, kentin potansiyelinin her alanda bilinmesini istediklerini ifade ederek, "Sonuçta serhat kentimiz gerek tarih gerek kültürel olarak önemli bir yere sahip. Bu değer ve potansiyelimizi farklı bir şekilde Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmanın gayretindeyiz. Tarihi ve turistik dokuyu turistik eşyalara yansıtarak ilimizin tanıtımını yapmak istiyoruz." dedi.
İLK KEZ BÖYLE BİR KURS AÇILDI
Merkezin bünyesinde birçok kurs olduğunu ancak böyle bir kursun ilk kez açıldığını dile getiren Yolcu, magnetlerden bazılarına Türk Patent ve Marka Kurumunca "tasarım tescil" belgesi verildiğini belirterek, "Şeytan Kalesi, tarihi Ardahan Köprüsü, Atatürk silüeti ve Çıldır Gölü'nün sarı balığı bunlardan bazılarıdır." diye konuştu.
Usta öğretici Satı Çoruh da kursa yoğun ilgi olduğunu dile getirerek, "Magnetleri görenler, Ardahan'ın değerlerinin farkında oluyor. Buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.
Kursiyerlerden Gizem Yılmaz ise kursta yeni şeyler öğrendiğini, zamanın çok verimli ve renkli geçtiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!