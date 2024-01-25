Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü.
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Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.
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Bunun üzerine bölgeye Karayolları 183'üncü Şube Şefliği'ne ait 5 araçlık ekip yönlendirildi.
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Alanda kar temizleme ve yol genişletme çalışması yapıldığı sırada bu kez bir kepçenin yan kısmına çığ düştü.
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Aracın bir kısmının kar altında kaldığı olayda yaralanan olmadı.
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Ekiplerin çalışmasıyla yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.