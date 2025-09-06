Habertürk
        Haberler Magazin Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan: İnşallah ayıp olmamıştır

        Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan: İnşallah ayıp olmamıştır

        Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile göz teması kurmaktan kaçınarak verdiği röportajla ilgili açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 11:07 Güncelleme: 06.09.2025 - 11:07
        "İnşallah ayıp olmamıştır"
        Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, geçtiğimiz aylarda Daria Bondar Savina ile röportaj gerçekleştirmiş ve spikerle göz teması kurmaktan kaçınmıştı. Turan'ın o görüntüleri, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

        Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aslıhan Doğan Turan, Daria Bondar Savina’nın evli olduğunu hatırlatarak; "Güldük, çok tatlı bir kadın. Ben kendisini tanıdım, gördüm. Çok şeker. Kendisi de futbolcuyla evli bu arada. İnşallah ayıp olmamıştır onlara" dedi.

        Daria Bondar Savina, Shakhtar Donetsk futbolcusu Valeriy Bondar ile evli.

        Aslıhan Doğan Turan, "Arda Bey ile bu konuyu konuştunuz mu?" sorusuna da; "Hiç konuşmadım. Komik çünkü. Ne konuşayım?" şeklinde cevap verdi.

        Arda Turan, 2018'de Aslıhan Doğan ile evlenmişti. Çiftin, Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu dünyaya gelmişti.

        #Aslıhan Doğan Turan
        #arda turan

