Arda Turan: En büyük hayalim şampiyonluk

Ukrayna Ligi'nin lideri Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

"BOMBALAR BİR SONRAKİ MAÇTAN ÖNCEKİ GECE GELDİ"

Genç teknik adam, savaşın devam ettiği bir ülkede futbolun zorluklarından bahsederken, "Bombalar bir sonraki maçtan önceki gece geldi. Sığınağa indik. Garip gelebilir ama korkmuyorduk, sadece sevdiklerimiz için endişeleniyorduk. O gece hiç uyuyamadık. Maçı hangi koşullarda oynayacağımızı asla bilemeyiz." dedi.

Ukrayna'daki çalışma koşullarının zorluğuna dikkat çeken Arda Turan "Normal bir kulüpte, seyahatten birkaç saat sonra evinize dönebilirsiniz. Burada ise durum böyle değil. Bazen bir günden fazla sürüyor ve ancak 48 saat sonra tekrar çalışmaya başlayabiliyorsunuz." Shakhtar Avrupa'da olduğu ve neredeyse her maçını deplasmanda oynadığı için bu kolay değil." diye konuştu.