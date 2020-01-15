O Globo'nun haberinde, Arda Turan'ın Savio, Guilherme Siqueira ve Marcos Marinho isimli iş adamlarının şirketi "You First Sports" isimli şirketle menajerlik sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşmanın ilk adımı olarak da Arda Turan'ın Flamengo ve Palmeiras'a önerildiği kaydedildi.

Sporx'te yer alan habere göre Arda Turan'ın yıllık ücretini karşılayabilecek kulüpler arasında Flamengo ve Palmeiras'ın olduğu söylenirken haberde ayrıca bonservis bedeli ödenmeden yapılacak bu tip bir transferin cazip olabileceği kaydedildi.

You First Sports isimli menajerlik şirketinin sahiplerinden Guilherme Siquera ise yaptığı açıklamada, "Arda'nın transferi konusunda yetkimiz var. Zamanı gelince kulüplerle konuşacağız" ifadelerini kullanmakla yetindi.

Arda Turan'ın Brezilya futbol dünyasına attığı bu adıma ise Atletico Madrid'den takım arkadaşı Filipe Luis'in ön ayak olduğu belirtiliyor. Brezilya kulüpleri için Arda'nın alacağı ücret ülkenin en yüksek ücreti olmasa da her kulübün alabileceği çapta bir isim olmadığı kaydediliyor...