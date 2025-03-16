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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Arda Turan: Başka bir hayale doğru gidiyoruz - ikas Eyüpspor Haberleri

        Arda Turan: Başka bir hayale doğru gidiyoruz

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Başka bir hayale doğru gidiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 19:54 Güncelleme: 16.03.2025 - 19:54
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        "Başka bir hayale doğru gidiyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Turan, Göztepe'deki futbol atmosferini görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

        "35. DAKİKAYA KADAR POZİSYON VERMEDİK"

        Göztepe'nin önde ciddi baskı yapan bir takım olduğunu bildiren Turan, "Biz de oyunu çeşitlendirerek her zamanki gibi pas başlangıcımızı farklı yöne iterek onları zor durumlara düşürmeye çalıştık. Zaman zaman pas yaptık. Zaman zaman bekleri de gönderdik. Zaman zaman da savunmanın arkasına doğru hızlı toplar attık. Bunda da başarılı olduğumuz düşünüyorum. Rakibimize 35. dakikaya kadar da şut ve pozisyonu vermedik. İkinci bölgeye geçtiğimizde topa sahip olduk."dedi.

        "BAŞKA BİR HAYALE DOĞRU GİDİYORUZ"

        Turan, Göztepe'nin sahipsiz toplar, taçlar ve kornerlere çok etki eden bir takım olduğunu vurgulayarak, "O yüzden bu maç taktikten daha çok temas, futbolda birebir dediğimiz futbolun temeline giren bir maçtı. O yüzden oyuncularım bugün buna hazırlardı. Sonrasında 10 kişi kaldık. Kısa, dar rotasyonla muhteşem mücadele ediyorlar. Onlar için söyleyebileceğim tek şey onlarla gurur duyuyorum. Ligde kalma gibi bir hayalimiz vardı süreklilik sağlamak için. Şimdi de başka bir hayale doğru gidiyoruz." diye konuştu.

        Takımın Avrupa kupalarını gitmesine de değinen Turan, rakipleri arasında Avrupa'ya gitme konusunda en hazır olmayan takımın kendileri olduğunu ancak Avrupa'ya gitmek için de çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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