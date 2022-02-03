Arda Kural'a yoğun ilgi

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Oyuncu Arda Kural, geçtiğimiz akşam 'Dilber Ay' filminin galasında boy gösterdi. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kural, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Kendisine gösterilen bu ilgi karşısında mutlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Onlar da haklılar, biraz fazla dinlendim. Ama şimdi kendimi hazır hissediyorum. Menajerim Temmuz Karikutal ile anlaştık ve uzun konuşmalar yaptık. Yavaş yavaş projeler ile görüşmeler yapıyoruz. Kısa zaman içinde, güzel bir iş ile dönüş yapacağım." dedi.