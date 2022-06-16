Arda Kızıldağ Gaziantep FK'da

Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına başlayan Gaziantep FK, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği´nde forma giyen genç milli futbolcu Arda Kızıldağ ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Arda´ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Kariyerinde 98 resmi karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 3 gol atıp 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz önümüzdeki üç sezon boyunca armamızın başarısı için ter dökecek" denildi.