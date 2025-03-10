Arda Kızıldağ: Beşiktaş'tan puan almaya gelmiştik
Gaziantep FK'nın stoperi Arda Kızıldağ, 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan puan almaya gelmiştik" dedi.
Giriş: 10.03.2025 - 23:47 Güncelleme: 10.03.2025 - 23:47
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gaziantep FK'nın defans oyuncusu Arda Kızıldağ, galibiyeti değerlendirdi.
"BEŞİKTAŞ'TAN PUAN ALMAYA GELMİŞTİK"
Arda Kızıldağ: "Bütün hafta iyi çalıştık, Beşiktaş maçından puan almaya gelmiştik. Zor bir deplasmandı ama kazandık. Şimdi sevineceğiz, sonra Kayserispor maçını düşüneceğiz."
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