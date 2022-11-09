Arda Güler İtalya'da manşetlerde

2018 yılında Fenerbahçe'de scout olarak göreve başlayan Serhat Pekmezci'ye değinen gazete, ''Serhat, Osmanlıspor'da oynayan bir çocuğu yakından izlemek için bir gün başkente giti. Sahanın diğer tarafında Arda'nın ilk dokunuşlarını gördü. Scout hocası zaman kaybetmeden dönemin sportif direktörü Damien Comolli'ye bir rapor gönderdi'' ifadelerini kullandı.