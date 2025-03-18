Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Real Madrid'de sürpriz...
İspanyol devi Real Madrid'de hangi futbolcunun ne kadar kazandığı ortaya çıkarken, milli yıldızımız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı. Madrid ekibinde en çok maaş alan ismin Kylian Mbappe olduğu; Arda Güler'in ise Fransız futbolcunun yaklaşık 6'da 1'i kadar kazandığı öğrenildi.
- 1
GOAL İngiltere'nin derlediği habere göre; Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de hangi futbolcunun ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Öte yandan Suudi Arabistan'da forma giyen futbolcuların İspanya'ya büyük fark attığı öğrenildi. İşte o liste...
- 2
SUUDİ ARABİSTAN
Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | Yıllık maaş: 215 milyon dolar
- 3
Karim Benzema | Al-Ittihad | Yıllık maaş: 108 milyon dolar
-
- 4
Riyad Mahrez | Al-Ahli | Yıllık maaş: 56 milyon dolar
- 5
Sadio Mane | Al-Nassr | Yıllık maaş: 43 milyon dolar
- 6
Kalidou Koulibaly | Al-Hilal | Yıllık maaş: 37 milyon dolar
-
- 7
REAL MADRID
Kylian Mbappe | Yıllık maaş: 32 milyon dolar
- 8
David Alaba | Yıllık maaş: 23 milyon dolar
- 9
Jude Bellingham | Yıllık maaş: 21.9 milyon dolar
-
- 10
Vinicius Junior | Yıllık maaş: 21.9 milyon dolar
- 11
Arda Güler | Yıllık maaş: 5.6 milyon dolar
- 12
Öte yandan La Liga'nın en çok kazanan isminin ise 35 milyon dolar ile Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski olduğu öğrenildi.
-