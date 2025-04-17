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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu: Ancelotti'yi topa tuttular - Futbol Haberleri

        Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu: Ancelotti'yi topa tuttular

        Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Arsenal'e 2-1 mağlup olan Real Madrid, organizasyona veda etti. Ağır bir mağlubiyet yaşayan ve Arda Güler'i oyuna sürmeyen Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, eleştirilerin hedefi oldu. Milli futbolcunun yedek kulübesindeki görüntüsü ise gündeme oturdu. İşte o görüntüler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:00
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        • 1

          Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Londra'da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Arsenal'i konuk etti. Müsabakayı 2-1 kaybeden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.

        • 2

          Maç boyu oyun üstünlüğünü alamayan Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin tercihleri yeniden tartışma konusu oldu.

        • 3

          İspanyol taraftarlar, 5 oyuncu hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'i sahaya sürmeyen Ancelotti'ye sosyal medyada ateş püskürdü.

        • 4

          Real Madrid-Arsenal maçının ardından Arda Güler ve Ancelotti'yle ilgili binlerce paylaşım yapıldığı görüldü.

        • 5

          ÜZGÜN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

          Öte yandan Arda Güler'in maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü gündem oldu.

        • 6

          Birçok taraftar, Arda Güler'in bu görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaşıp Ancelotti'yi eleştirdi.

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