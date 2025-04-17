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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!

        Antalya'da, yürekleri kavuran bir kaza yaşandı. Manavgat ilçesinde motosikletiyle bariyerlere çarpan 21 yaşındaki Berkay Mehmet Gülaydın hayatını kaybetti. Berkay'ın babasının da 11 yıl önce motosiklet kazasında öldüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 08:03 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:22
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        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
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        Antalya'da kaza, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Berkay Mehmet Gülaydın'ın (21) kontrolünü yitirdiği motosiklet, yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Gülaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Berkay Mehmet Gülaydın'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        BABASI DA MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLDÜ

        Öte yandan Berkay'ın babası İsmail Gülaydın'ın da 2014 yılında Çolaklı Mahallesi'nde motosiklet kazasında ağır yaralandığı, 1 yıldan uzun süre yoğun bakımda kaldığı, ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        BABASI DA MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLDÜ

        Berkay Mehmet Gülaydın'ın 3 ay önce de başka bir motosikletle kaza yaptığı ve kolunu kırdığı belirtildi.

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        #Antalya
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