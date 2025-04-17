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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler... - Futbol Haberleri

        İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler oynanan 2 karşılaşmayla belli oldu. Arsenal, konuk olduğu Real Madrid'i 2-1 mağlup etti ve toplamda 5-1'lik skorla yarı finale adını yazdırdı. Inter ise sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan İtalyan ekibi toplamda 4-3'lük skorla turladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 00:16 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:16
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        İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler...
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        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları sonunda Arsenal ve Inter yarı finale yükseldi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla tamamlandı.

        İtalyan ekibi Inter, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.

        Guiseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı gol sesi çıkmadı.

        Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip 52. dakikada Harry Kane'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

        Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez'le beraberliği yakalarken 61. dakikada Benjamin Pavard'ın kafa golüyle skoru 2-1'e getirdi.

        Bayern Münih, 76. dakikada Eric Dier ile skorda dengeyi sağladı: 2-2.

        Kalan bölümde skoru korumasını bilen İtalya temsilcisi, tur biletini alan taraf oldu.

        Inter, yarı finalde Barcelona'yla karşılaşacak.

        REAL MADRID, SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

        Gecenin diğer rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu.

        Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Arsenal'de Bukayo Saka’nın kullandığı penaltıyı Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois kurtardı.

        Maçın 65. dakikasında Saka, Londra ekibini öne geçiren golü attı fakat Real Madrid'in bu gole cevabı gecikmedi ve 67. dakikada Vinicius Junior, maça beraberliği getiren golü attı.

        Arsenal, 90+3 dakikada Gabriel Martinelli'nin attığı golle tekrar öne geçti ve karşılaşma 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı..

        Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, ilk maçı da 3-0 alan Arsenal, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

        Arsenal, yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak.

        Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da yapılacak.

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