İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdiklerini, 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 525 torbacının gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 'Narkokapan-Ankara' operasyonu saat 05.00'te başlatıldı. 6 ay boyunca süren teknik ve fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 'Torbacı' tabir edilen sokak satıcılarının hedef alındığı operasyona; Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 1461 ekip, 4 bin 768 polis katıldı. Ayrıca operasyonda 40 özel eğitimli köpek, 4 insansız hava aracı ve diğer hava destek unsurları kullanıldı. 626 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 525 şüpheli gözaltına alındı.

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Operasyon hala devam ediyor.

'ANKARA'NIN BİR KEZ DAHA RÖNTGENİNİ ÇEKTİK'

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu, başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik ve bu sabah düğmeye bastık. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK: 646 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyona ilişkin açıklamasında ise soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde kuvvetli delil bulunan toplam 646 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edildiği belirtildi. Bunlardan 110'unun suça sürüklenen çocuk statüsünde olduğu, 80 şüphelinin ise bu dosya haricinde sonradan başka suçlardan tutuklandıkları ve muhtelif ceza infaz kurumlarında bulunduklarının belirlendiği belirtildi. 80 şüpheli dışında kalan 566 şüpheli için gözaltı kararı verildiği belirtilerek, "İşlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. Soruşturmanın kapsamlı oluşu, şüpheli sayısının çokluğu ve arama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle ele geçirilen suç unsurlarının miktar ve niteliği ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" denildi.